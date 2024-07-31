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        Kütahya'da "Çocuk Üniversitesi" açıldı

        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) bünyesinde açılan Çocuk Üniversitesi, hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 16:01 Güncelleme: 31.07.2024 - 16:01
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        Kütahya'da "Çocuk Üniversitesi" açıldı
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        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) bünyesinde açılan Çocuk Üniversitesi, hizmet vermeye başladı.

        DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Çocuk Üniversitesi ile en kıymetli öğrencilerini ağırlayacaklarını söyledi.

        Çocukların hayallerini gerçekleştirmeyi amaçladıklarını belirten Kızıltoprak, "Çocuklarımızı bilimle tanıştırırken eğlendirmek, eğlendirirken en kıymetli bilgilerle donatmak ve çocuklarımızı keşfe yönlendirmek, icatlara yönlendirmek istiyoruz. Milletimizi dünya milletler ailesi içinde en ön sıraya yerleştirecek çalışmalarla projelerle buluşturmak istiyoruz." dedi.

        Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal da bu üniversite ile çocukların erken yaşta bilim ve sanatın eğlenceli tarafıyla tanışmalarına olanak sağlayacağını dile getirdi.

        Projenin alanında en iddialı öğretim elemanları tarafından yürütüleceğini vurgulayan Ünal, "Eğitimlerde çocukların ilgilerini bilime, bilimsel düşünceye ve sanata çekmek amaçlanmıştır. Böylelikle bilim, çocuklarımız için somut, gözle görülür ve doğrudan deneyimlenebilir hale gelecek." ifadelerini kullandı.

        Ünal, üniversiteye 20 çocuğun seçildiğini, üç hafta boyunca salıdan cumaya kadar her gün 14-17 arası üçer saat olmak üzere alanında uzman 19 öğretim elemanından 19 farklı ders ile tanışacağını sözlerine ekledi.

        Tören sonunda, Rektör Kızıltoprak tarafından öğrencilere eğitim setleri hediye edildi.

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