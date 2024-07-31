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        Kütahya'da 10 kilogram eroin ele geçirildi

        Kütahya'da yapılan operasyonda, minibüsünde, çuval içinde 10 kilogram eroin bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 16:49 Güncelleme: 31.07.2024 - 16:49
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        Kütahya'da 10 kilogram eroin ele geçirildi
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        Kütahya'da yapılan operasyonda, minibüsünde, çuval içinde 10 kilogram eroin bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehirler arası bağlantıyı sağlayan çevre yolunda, şüpheli bir aracı durdurdu.

        Dedektör köpek "Thor" ile araçta yapılan aramada, çuval içinde 10 kilogram eroin ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücü Ö.Ç'nin (36) emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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