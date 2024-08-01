Kütahya'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli yakalandı
Kütahya'da, bulundukları araçta 1960 adet uyuşturucu hap ele geçirilen çift gözaltına alındı.
Kütahya'da, bulundukları araçta 1960 adet uyuşturucu hap ele geçirilen çift gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yunus Timleri, Akkent Mahallesi'nde Ö.A'nın (29) kullandığı otomobili şüphe üzerine durdurdu.
Sürücü ile karısı G.A'nın (25) üzerinde ve araçta yapılan aramalarda 1960 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekibine teslim edilen çift, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.