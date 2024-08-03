Kütahya'da iki otomobil çarpıştı, 5 yaralı

Kazada yaralanan sürücüler Pınar ve Çeri ile aynı araçta bulunan Semra (60) ve Hilmi Anıl (69), Karani Yağum (95) itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarıldı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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