Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da iki otomobil çarpıştı, 5 yaralı

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 23:53 Güncelleme: 03.08.2024 - 23:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da iki otomobil çarpıştı, 5 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Türkan Pınar'ın (54) kullandığı 34 HAN 42 plakalı otomobil, Gediz-Kütahya kara yolunun 10. kilometresinde ters yöne giren Ahmet Çeri (68) idaresindeki 45 ARS 485 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler Pınar ve Çeri ile aynı araçta bulunan Semra (60) ve Hilmi Anıl (69), Karani Yağum (95) itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarıldı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Süper Kupa'nın sahibi Beşiktaş!
        Süper Kupa'nın sahibi Beşiktaş!
        Buse Naz Çakıroğlu madalyayı garantiledi!
        Buse Naz Çakıroğlu madalyayı garantiledi!
        Immobile'den 21. saniyede tarihi gol!
        Immobile'den 21. saniyede tarihi gol!
        Seviye atlatan zafer
        Seviye atlatan zafer
        Oğuzhan Genç yazdı: Yıldızların altında
        Oğuzhan Genç yazdı: Yıldızların altında
        "Okan Buruk’un sınavı başlıyor"
        "Okan Buruk’un sınavı başlıyor"
        Cihangir'deki işletmeyle ilgili flaş gelişme
        Cihangir'deki işletmeyle ilgili flaş gelişme
        MİT'ten PKK'ya operasyon
        MİT'ten PKK'ya operasyon
        Kız arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
        Kız arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
        İzmir Urla yangınında bir kişi tutuklandı
        İzmir Urla yangınında bir kişi tutuklandı
        Halat koptu havada asılı kaldı
        Halat koptu havada asılı kaldı
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        'Rus denizaltısını vurduk'
        'Rus denizaltısını vurduk'
        Sara'da mutlu son!
        Sara'da mutlu son!
        Avrupa'da Filistin gösterileri
        Avrupa'da Filistin gösterileri
        43 kişi 1 saatte kurtarıldı!
        43 kişi 1 saatte kurtarıldı!
        İsrail yine sivilleri vurdu
        İsrail yine sivilleri vurdu
        İran'dan Haniye mesajı: En şiddetli cevap verilecek
        İran'dan Haniye mesajı: En şiddetli cevap verilecek
        Ekrem İmamoğlu'ndan belediye borçları açıklaması
        Ekrem İmamoğlu'ndan belediye borçları açıklaması
        Bu gıdalar saç uzatıyor!
        Bu gıdalar saç uzatıyor!

        Benzer Haberler

        Kütahya'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli yakalandı
        Kütahya'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli yakalandı
        Kütahya'da alkollü araç kullanan çocuk, polisten kaçarken kaza yaptı
        Kütahya'da alkollü araç kullanan çocuk, polisten kaçarken kaza yaptı
        Kütahya'da minibüste yapılan aramada 10 kilo eroin ele geçirildi
        Kütahya'da minibüste yapılan aramada 10 kilo eroin ele geçirildi
        Kütahya'da 10 kilogram eroin ele geçirildi
        Kütahya'da 10 kilogram eroin ele geçirildi
        Kütahya'da "Çocuk Üniversitesi" açıldı
        Kütahya'da "Çocuk Üniversitesi" açıldı
        Kütahya'da yaz Kur'an kursu öğrencileri 100. yıl etkinliğinde buluştu
        Kütahya'da yaz Kur'an kursu öğrencileri 100. yıl etkinliğinde buluştu