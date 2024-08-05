Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da yeni evlenen çift, düğün dönüşü trafik kazasında hayatını kaybetti

        Kütahya'nın Emet ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu kendi düğünlerinden dönen çift hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 10:01 Güncelleme: 05.08.2024 - 10:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da yeni evlenen çift, düğün dönüşü trafik kazasında hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya'nın Emet ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu kendi düğünlerinden dönen çift hayatını kaybetti.

        Göncek köyü imamı Mustafa Özer (23) idaresindeki 07 AFU 428 plakalı otomobil, Tavşanlı-Emet kara yolunun 27. kilometresinde karşı yönden gelen Fuat Aldemir'in kullandığı 35 FU 930 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, sürücü Mustafa ile eşi Havva Nur Özer'in (22) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan diğer araç sürücüsü Aldemir, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazada hayatını kaybeden çiftin, Tavşanlı ilçesine bağlı Yataklı köyünde yapılan kendi düğünlerinden döndükleri öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Kripto paralarda çok sert düşüş
        Kripto paralarda çok sert düşüş
        Bangladeş'teki protestolarda can kaybı yükseliyor!
        Bangladeş'teki protestolarda can kaybı yükseliyor!
        ABD Başkanı Adayı Kennedy'den 'ayı' itirafı
        ABD Başkanı Adayı Kennedy'den 'ayı' itirafı
        Avrupa'da kura günü!
        Avrupa'da kura günü!
        Emeklilik dilekçesi için acele etmeyin
        Emeklilik dilekçesi için acele etmeyin
        Yusuf Dikeç sordu, Musk yanıt verdi
        Yusuf Dikeç sordu, Musk yanıt verdi
        Görseldeki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor
        Görseldeki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor
        Trump ile Harris arasında 'tartışma kanalı' çıkmazı
        Trump ile Harris arasında 'tartışma kanalı' çıkmazı
        Âşıklar yakalandı
        Âşıklar yakalandı
        Gök gürültülü sağanak uyarısı!
        Gök gürültülü sağanak uyarısı!
        'Yılın geri kalanı zor geçecek'
        'Yılın geri kalanı zor geçecek'
        Kabine Toplantısı bugün! Instagram, Haniye suikastı ve ekonomi masada
        Kabine Toplantısı bugün! Instagram, Haniye suikastı ve ekonomi masada
        Florentino Perez'in Arda Güler şaşkınlığı!
        Florentino Perez'in Arda Güler şaşkınlığı!
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        Trump'tan Musk'a: Başka bir seçeneğim yok
        Trump'tan Musk'a: Başka bir seçeneğim yok
        Banka müdüründen hayatını değiştiren karar: Çoban bulamayınca istifa etti
        Banka müdüründen hayatını değiştiren karar: Çoban bulamayınca istifa etti
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Babaya veda
        Babaya veda

        Benzer Haberler

        Kütahya'da iki otomobil çarpıştı, 5 yaralı
        Kütahya'da iki otomobil çarpıştı, 5 yaralı
        Kütahya'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli yakalandı
        Kütahya'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli yakalandı
        Kütahya'da alkollü araç kullanan çocuk, polisten kaçarken kaza yaptı
        Kütahya'da alkollü araç kullanan çocuk, polisten kaçarken kaza yaptı
        Kütahya'da minibüste yapılan aramada 10 kilo eroin ele geçirildi
        Kütahya'da minibüste yapılan aramada 10 kilo eroin ele geçirildi
        Kütahya'da 10 kilogram eroin ele geçirildi
        Kütahya'da 10 kilogram eroin ele geçirildi
        Kütahya'da "Çocuk Üniversitesi" açıldı
        Kütahya'da "Çocuk Üniversitesi" açıldı