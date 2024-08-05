Kütahya'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaan Çağlar (22) yönetimindeki 43 AEZ 243 plakalı motosiklet, Tunçbilek beldesine bağlı Kayaarası köyünde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Ağır yaralanan Çağlar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.