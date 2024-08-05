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        Kütahya'da düğün gecesi trafik kazasında ölen çiftin cenazeleri defnedildi

        Kütahya'nın Emet ilçesinde düğünlerinin ardından evlerine giderken geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden gelin ile damadın cenazeleri Tavşanlı ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 10:01 Güncelleme: 05.08.2024 - 10:01
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        Kütahya'da düğün gecesi trafik kazasında ölen çiftin cenazeleri defnedildi
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        Kütahya'nın Emet ilçesinde düğünlerinin ardından evlerine giderken geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden gelin ile damadın cenazeleri Tavşanlı ilçesinde toprağa verildi.

        Emet Göncek Köyü Camisi İmam Hatibi Mustafa Özer ile eşi Havva Nur Özer'in cenazeleri, Balıköy beldesi Yataklı köyüne getirildi.

        Kütahya Müftüsü İrfan Açık tarafından öğle vakti köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından çiftin naaşları, köy mezarlığında defnedildi.

        Cenaze törenine, çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Canberk Öztürk, Tavşanlı Müftüsü Mevlüt Hakan Asan, Balıköy Belediye Başkanı Hasan Yazkan ile çok sayıda kişi katıldı.

        Yataklı köyündeki düğünün ardından yola çıkan damat Mustafa Özer idaresindeki 07 AFU 428 plakalı otomobil, Tavşanlı-Emet kara yolunun 27. kilometresinde karşı yönden gelen Fuat Aldemir'in kullandığı 35 FU 930 plakalı otomobille çarpışmıştı. Kazada, sürücü Özer ile eşi Havva Nur Özer olay yerinde yaşamını yitirmiş, diğer aracın sürücüsü ise yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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