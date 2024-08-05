Kütahya'da düğün gecesi trafik kazasında ölen çiftin cenazeleri defnedildi

Yataklı köyündeki düğünün ardından yola çıkan damat Mustafa Özer idaresindeki 07 AFU 428 plakalı otomobil, Tavşanlı-Emet kara yolunun 27. kilometresinde karşı yönden gelen Fuat Aldemir'in kullandığı 35 FU 930 plakalı otomobille çarpışmıştı. Kazada, sürücü Özer ile eşi Havva Nur Özer olay yerinde yaşamını yitirmiş, diğer aracın sürücüsü ise yaralanmıştı.

Cenaze törenine, çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Canberk Öztürk, Tavşanlı Müftüsü Mevlüt Hakan Asan, Balıköy Belediye Başkanı Hasan Yazkan ile çok sayıda kişi katıldı.

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