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        Kütahya'da 8 ay önceki silahlı kavgada yaralanan kişi öldü

        Kütahya'nın Emet ilçesinde 2023'ün Aralık ayında, iki muhtardan birinin diğerini vurarak öldürdüğü kavgada yaralanan esnaf, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 17:15 Güncelleme: 06.08.2024 - 17:15
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        Kütahya'da 8 ay önceki silahlı kavgada yaralanan kişi öldü
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        Kütahya'nın Emet ilçesinde 2023'ün Aralık ayında, iki muhtardan birinin diğerini vurarak öldürdüğü kavgada yaralanan esnaf, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Muhtar Mehmet D. (36) tarafından açılan ateş sonucu yaralanan kebapçı İsmail Algül (43), yaklaşık 8 aydır tedavisinin sürdüğü Kütahya Şehir Hastanesinde doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

        Kaplıca Mahallesi Muhtarı Mehmet D. ile 38 yaşındaki Hamam Mahallesi Muhtarı Harun Kara arasında 1 Aralık 2023'te borç meselesi nedeniyle kavga çıkmış, Mehmet D'nin tabancayla açtığı ateş sonucu yaralanan Kara ile İsmail Algül, Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Kara, müdahaleye rağmen kurtarılamamış, Algül ise Kütahya Şehir Hastanesinde tedaviye alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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