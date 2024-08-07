Kütahya'da maden ocağında iş makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi öldü

Mesai arkadaşları tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Dibekli, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu sırada, iş makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi Erkan Dibekli (41) ağır yaralandı.

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