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        Kütahya'da 7 ayda aranan 2 bin 849 kişi yakalandı

        Kütahya'da yılın 7 ayında, aranan ve bazılarının kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 bin 849 kişi yakalanarak 671'i cezaevine konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 16:13 Güncelleme: 08.08.2024 - 16:13
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        Kütahya'da 7 ayda aranan 2 bin 849 kişi yakalandı
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        Kütahya'da yılın 7 ayında, aranan ve bazılarının kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 bin 849 kişi yakalanarak 671'i cezaevine konuldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda suçluya yönelik nokta uygulamalar ve operasyonlar gerçekleştirdi.

        Yılbaşından bu yana çeşitli suçlardan 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 541 hükümlü, 5 ila 10 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 79 hükümlü, 10 ila 20 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 38 hükümlü, 20 yıl üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 hükümlü olmak üzere 671 suçlu Kütahya T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

        Ayrıca çeşitli nedenlerle haklarında arama kararı bulunan 2 bin 178 kişi yakalanarak adli makamlara çıkarıldı.

        Geçen yılın aynı dönemine göre yakalananların sayısında bu yıl yüzde 29,4 artış sağlandı.

        Polis ekiplerince suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalar sayesinde kentteki huzur ve güven ortamının arttığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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