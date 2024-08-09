Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da uyuşturucu etkisinde araç kullananlar polisin takibinden kaçamıyor

        MUHARREM CİN - Kütahya'da kurulan toksikoloji laboratuvarında idrar numunelerinden uyuşturucu etkisinde araç kullandıkları tespit edilen sürücülerin ehliyetlerine el konularak trafiğe çıkmaları engelleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 11:27 Güncelleme: 09.08.2024 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da uyuşturucu etkisinde araç kullananlar polisin takibinden kaçamıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUHARREM CİN - Kütahya'da kurulan toksikoloji laboratuvarında idrar numunelerinden uyuşturucu etkisinde araç kullandıkları tespit edilen sürücülerin ehliyetlerine el konularak trafiğe çıkmaları engelleniyor.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, alkollü araç kullanan sürücülerin yanı sıra uyuşturucu etkisinde araç kullananların tespitine yönelik çalışmalar yapıyor.

        Uyuşturucunun insanlar üzerinde bıraktığı etkilerle ilgili eğitim verilen emniyet görevlileri, operasyonlarda yakalananlar ile trafik denetimlerinde durdurulan sürücülerin hal ve hareketlerini, fiziki durumlarındaki değişiklikleri gözlemleyerek şüphelendikleri kişilerle ilgili işlem başlatıyor.

        Bu sürücülerden hastanedeki sağlık kontrolünde alınan idrar numuneleri incelenmek üzere Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde 10 ay önce kurulan toksikoloji laboratuvarına gönderiliyor.

        Laboratuvar sonucunda numuneleri pozitif çıkan sürücülere uyuşturucu kullanımından adli takibatın yanı sıra trafik yönünden işlemler gerçekleştiriliyor.

        Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Fatih Çakırtaş, AA muhabirine, alkollüyken olduğu gibi uyuşturucu etkisindeyken araç kullanılmasının da can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü söyledi.

        Emniyetteki diğer birimlerin yanında trafik ekiplerinin de uyuşturucuyla mücadelede aktif rol aldığını belirten Çakırtaş, "Trafik birimlerimizde çalışan tüm personelimize uyuşturucu maddelerin kişiler üzerinde nasıl etkiler oluşturduğuna dair eğitimler veriyoruz. Denetimlerde durdurduğumuz araç sürücülerinde bu tür etkileri gördüğümüzde, şüphe oluştuğunda adli birimler aracılığıyla hakkında işlem başlatıyoruz." dedi.

        - "Sürücü konumunda trafiğe çıkmalarını engelliyoruz"

        Çakırtaş, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince uyuşturucu etkisinde araç kullanmanın yasak olduğunu hatırlattı.

        Hem trafik denetimlerinde hem de diğer birimlerin operasyonlarında yakalanan şüpheli sürücüleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Çakırtaş, şöyle konuştu:

        "Uyuşturucu suçlarına yönelik yapılan çalışmaları trafik birimleri olarak biz de çok yakından takip ediyoruz. Savcılarımızın verdiği talimatlar doğrultusunda durumlarından şüphelenilen kişilerin idrar örnekleri alınarak inceleniyor. Biz bu sonuçları takip ediyoruz. Laboratuvar sonuçlarına göre vücudunda uyuşturucu etken maddelerinden herhangi biri olduğunu tespit edilen sürücü konumunda yakalanan kişiler hakkında trafik idari para cezası düzenliyoruz ve sürücü belgelerine 5 yıl süreyle geçici olarak el koyuyoruz. Bu kişilerin sürücü konumunda trafiğe çıkmalarını engelliyoruz."

        Toksikoloji laboratuvarının faaliyette olduğu 10 ayda 148 sürücünün uyuşturucu etkisinde araç kullandığının tespit edildiğini bildiren Çakırtaş, ilgili kanun maddesi gereğince ayrıca her birine 33 bin lira idari para cezası uygulandığını ifade etti.

        Çakırtaş, hakkında işlem yapılan bazı sürücülerin itiraz ederek cezaların iptali için mahkemeye başvurduğunu ancak hakimlerin toksikoloji laboratuvarlarında çıkan sonucu dikkate alarak bu kişiler aleyhine karar verdiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antalya'daki tarihi mendirek çökmeye başladı!
        Antalya'daki tarihi mendirek çökmeye başladı!
        Otobüs üst geçidin ayağına çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Otobüs üst geçidin ayağına çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Son şampiyon sezonu açıyor
        Son şampiyon sezonu açıyor
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        'Süper' heyecan başlıyor!
        'Süper' heyecan başlıyor!
        Harris'ten Trump'a: Dört gözle bekliyorum
        Harris'ten Trump'a: Dört gözle bekliyorum
        Hava sıcaklığı 35 dereceyi görünce... Kangalların serinleme yöntemi!
        Hava sıcaklığı 35 dereceyi görünce... Kangalların serinleme yöntemi!
        Macron tatilde
        Macron tatilde
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        Ürdün Kraliyet çifti Bodrum'da
        Ürdün Kraliyet çifti Bodrum'da
        İngiltere'de yalan haberi yayan kadın gözaltında
        İngiltere'de yalan haberi yayan kadın gözaltında
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Parmak izlerimiz nasıl belirlenir ve ne işe yarar?
        Parmak izlerimiz nasıl belirlenir ve ne işe yarar?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Depremzede kızın anne yadigarı yüzüğü aranıyor
        Depremzede kızın anne yadigarı yüzüğü aranıyor
        7 yıl sonra ülkesine dönen Katalan liderden ilk mesaj
        7 yıl sonra ülkesine dönen Katalan liderden ilk mesaj
        Müşterilerine 12.7 milyar dolar ödeyecek
        Müşterilerine 12.7 milyar dolar ödeyecek
        Banksy'nin eseri saatler içinde çalındı
        Banksy'nin eseri saatler içinde çalındı
        'Cherokee' çetesini tahliye eden hakimler açığa alındı
        'Cherokee' çetesini tahliye eden hakimler açığa alındı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı

        Benzer Haberler

        Kütahya'da 7 ayda aranan 2 bin 849 kişi yakalandı
        Kütahya'da 7 ayda aranan 2 bin 849 kişi yakalandı
        Maden ocağında iş makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi öldü
        Maden ocağında iş makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi öldü
        Kütahya'da maden ocağında iş makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi öldü
        Kütahya'da maden ocağında iş makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi öldü
        Kütahya'da 8 ay önceki silahlı kavgada yaralanan kişi öldü
        Kütahya'da 8 ay önceki silahlı kavgada yaralanan kişi öldü
        Düğün gecesi kazada ölen çift, yan yana toprağa verildi
        Düğün gecesi kazada ölen çift, yan yana toprağa verildi
        Kanala düşen otomobil takla attı: 2'si çocuk 7 yaralı
        Kanala düşen otomobil takla attı: 2'si çocuk 7 yaralı