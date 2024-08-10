Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da "nitelikli hırsızlık" operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Kütahya'da, bilişim sistemlerini kullanarak 15 şehirde "nitelikli hırsızlık" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ikisi kardeş, 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 18:41 Güncelleme: 10.08.2024 - 18:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da "nitelikli hırsızlık" operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya'da, bilişim sistemlerini kullanarak 15 şehirde "nitelikli hırsızlık" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ikisi kardeş, 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çeşitli illerde, bilişim sistemlerini kullanarak "nitelikli hırsızlık" yaptıkları belirlenen Onur E. (26) ve kardeşi Ozan E. (19) ile Yunus Ç'yi (21) takibe aldı.

        Düzenlenen operasyonda suçüstü yakalanan zanlıların araç ve üst aramalarında 4 cep telefonu, çalıntı olduğu değerlendirilen 26 bin 700 lira ile para aktardıkları hesaplara ait 12 banka kartı ele geçirildi.

        - IBAN alma bahanesiyle kişinin telefonunu alarak hesabındaki parayı aktarıyorlar

        Çeşitli illerde lüks otomobil ile giderek esnaftan yaptıkları alışverişin ücretini göndermek için IBAN numarasını alma bahanesiyle kişinin cep telefonundaki mobil banka şubesini açtırıp, kişinin telefonunu elinden alarak IBAN numarasını alır gibi davranıp el çabukluğu ile hesabındaki paraları belirledikleri IBAN'lara aktardıkları ve bu şekilde nitelikli hırsızlık gerçekleştirdikleri tespit edildi.

        Zanlıların aynı yöntemle Kütahya, Eskişehir, Bursa, Bilecik, Denizli, Antalya, Mersin, Samsun, Trabzon, Artvin, Gaziantep, Tekirdağ, Çankırı, Hakkari ve Rize'de çok sayıda hırsızlık gerçekleştirdikleri belirlendi.

        Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Kütahya T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Haydi Filenin Sultanları
        Haydi Filenin Sultanları
        Arnavutköy'de sokak ortasında kadın cinayeti! İfadesi ortaya çıktı
        Arnavutköy'de sokak ortasında kadın cinayeti! İfadesi ortaya çıktı
        Çukurova Havalimanı açıldı
        Çukurova Havalimanı açıldı
        Hem bakanlığa hem belediyeye dava açtı: Tazminat kazandı
        Hem bakanlığa hem belediyeye dava açtı: Tazminat kazandı
        İBB ile esnaf anlaşamadı! Çiçek Pasajı'ndaki görüntüye tepki
        İBB ile esnaf anlaşamadı! Çiçek Pasajı'ndaki görüntüye tepki
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Türk vatandaşı, Pentagon'dan belge kaçırırken yakalandı
        Türk vatandaşı, Pentagon'dan belge kaçırırken yakalandı
        'Korsan Mesut'un teknesi yargı kararı beklenirken battı
        'Korsan Mesut'un teknesi yargı kararı beklenirken battı
        Denizin tehlikeli çiçekleri anemonlar kayıt altında!
        Denizin tehlikeli çiçekleri anemonlar kayıt altında!
        7 yıldır yanından ayırmıyor! "Sizin için 7 benim için 7 bin yıl"
        7 yıldır yanından ayırmıyor! "Sizin için 7 benim için 7 bin yıl"
        Fenerbahçe - Adana Demirspor
        Fenerbahçe - Adana Demirspor
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Wilfried Zaha, İngiltere yolunda
        Wilfried Zaha, İngiltere yolunda
        Hasta olduğumuzda geceleri neden daha kötü hissederiz?
        Hasta olduğumuzda geceleri neden daha kötü hissederiz?
        En çok onlar konuşuldu
        En çok onlar konuşuldu
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        Tepki çekti
        Tepki çekti
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        "Son düzlükteyiz"
        "Son düzlükteyiz"

        Benzer Haberler

        Kütahya'da uyuşturucu etkisinde araç kullananlar polisin takibinden kaçamıy...
        Kütahya'da uyuşturucu etkisinde araç kullananlar polisin takibinden kaçamıy...
        Kütahya'da 7 ayda aranan 2 bin 849 kişi yakalandı
        Kütahya'da 7 ayda aranan 2 bin 849 kişi yakalandı
        Maden ocağında iş makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi öldü
        Maden ocağında iş makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi öldü
        Kütahya'da maden ocağında iş makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi öldü
        Kütahya'da maden ocağında iş makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi öldü
        Kütahya'da 8 ay önceki silahlı kavgada yaralanan kişi öldü
        Kütahya'da 8 ay önceki silahlı kavgada yaralanan kişi öldü
        Düğün gecesi kazada ölen çift, yan yana toprağa verildi
        Düğün gecesi kazada ölen çift, yan yana toprağa verildi