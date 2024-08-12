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        Kütahya'da tartıştığı eşini bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı

        Kütahya'da tartıştığı eşini bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 01:46 Güncelleme: 12.08.2024 - 01:46
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        Kütahya'da tartıştığı eşini bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı
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        Kütahya'da tartıştığı eşini bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı.

        İddiaya göre, Akkent Mahallesi’ndeki bir apartmanda S.K. (34) ile eşi G.K. (31) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, G.K, eşi S.K'yı bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan S.K. sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri, G.K'yı gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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