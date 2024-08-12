Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için iki helikopter ve çok sayıda arazözle müdahalesi sürüyor.

Gültepe Mahallesi'ndeki bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, ormanlık alana sıçradı.

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