GÜNCELLEME - Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kütahya'da kent merkezine yakın bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Gültepe Mahallesi'ndeki bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede çamların bulunduğu ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Kütahya Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, AA muhabirine, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangının bölgeye daha fazla yayılmadan kontrol altına alındığını söyledi.

Yangının yaklaşık bir hektarlık alanda etkili olduğunu belirten Dingil, "Yangına 6 arazöz, 4 itfaiye aracı ve bir yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildi. Yangınla mücadelede yaklaşık 150 personel görev yaptı. Ekiplerimiz, yangının ilerlemesini önleyerek kontrol altına alınmasını sağladı." ifadelerini kullandı.

Dingil, bölgede ekiplerin soğutma çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.