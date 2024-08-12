Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        GÜNCELLEME - Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kütahya'da kent merkezine yakın bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 17:04 Güncelleme: 12.08.2024 - 17:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya'da kent merkezine yakın bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Gültepe Mahallesi'ndeki bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede çamların bulunduğu ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Kütahya Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, AA muhabirine, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangının bölgeye daha fazla yayılmadan kontrol altına alındığını söyledi.

        Yangının yaklaşık bir hektarlık alanda etkili olduğunu belirten Dingil, "Yangına 6 arazöz, 4 itfaiye aracı ve bir yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildi. Yangınla mücadelede yaklaşık 150 personel görev yaptı. Ekiplerimiz, yangının ilerlemesini önleyerek kontrol altına alınmasını sağladı." ifadelerini kullandı.

        Dingil, bölgede ekiplerin soğutma çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Rusya'nın 1000 kilometrekaresi kontrolümüzde'
        'Rusya'nın 1000 kilometrekaresi kontrolümüzde'
        Bakan Yerlikaya duyurdu! 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
        Bakan Yerlikaya duyurdu! 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
        Gaziantep'te facia! Pres makinesine sıkışan işçi öldü
        Gaziantep'te facia! Pres makinesine sıkışan işçi öldü
        Irak'ın kuzeyinden Silopi'deki servis aracına saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Irak'ın kuzeyinden Silopi'deki servis aracına saldırı: Ölü ve yaralılar var
        12 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        12 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Netanyahu'nun açıklamasına 'saçmalık' dedi
        Netanyahu'nun açıklamasına 'saçmalık' dedi
        G.Saray ve Buruk'a flaş sözler!
        G.Saray ve Buruk'a flaş sözler!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Kartal yenileriyle uçuyor!
        Kartal yenileriyle uçuyor!
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Bilim dünyası açıkladı: Uyurken anılara dönmek mümkün mü?
        Bilim dünyası açıkladı: Uyurken anılara dönmek mümkün mü?
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        "Lige damga vuracak!"
        "Lige damga vuracak!"
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        40 yıl sonra altın madalyasız olimpiyat
        40 yıl sonra altın madalyasız olimpiyat
        Emeklilere müjde
        Emeklilere müjde
        Amerikalılar Sibirya'dan mı geliyor?
        Amerikalılar Sibirya'dan mı geliyor?
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?

        Benzer Haberler

        Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı
        Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı
        Kütahya'da tartıştığı eşini bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı
        Kütahya'da tartıştığı eşini bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı
        Kazada yaralanan Mustafa, 40 gün sonra hayatını kaybetti
        Kazada yaralanan Mustafa, 40 gün sonra hayatını kaybetti
        Kütahya'da ekmek fırınında çıkıp samanlık ve ahıra sıçrayan yangın söndürül...
        Kütahya'da ekmek fırınında çıkıp samanlık ve ahıra sıçrayan yangın söndürül...
        Esnafları internet bankacılığıyla 3 milyon TL dolandırdılar
        Esnafları internet bankacılığıyla 3 milyon TL dolandırdılar