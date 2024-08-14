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        GÜNCELLEME - Kütahya'da minibüsün çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü öldü

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, minibüsün çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 15:52 Güncelleme: 14.08.2024 - 15:52
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        GÜNCELLEME - Kütahya'da minibüsün çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü öldü
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        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, minibüsün çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü kadın hayatını kaybetti.

        M.P. (46) idaresindeki 35 AEF 380 plakalı minibüs, Tavşanlı-Harmancık kara yolunun 8. kilometresinde aynı yönde giden Aysun Köse'nin (54) kullandığı 43 AFT 698 plakalı elektrikli bisiklete çarptı.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü Aysun Köse, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Köse'nin, sahiplendiği iki köpeği Şapçı köyüne götürmek için yola çıktığı öğrenildi. Kazada üç tekerlekli bisikletin sepetindeki iki köpek telef oldu.​​​​​​​

        Minibüs sürücüsü M.P. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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