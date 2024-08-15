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        Kütahya'da park halindeki otomobil yandı

        Kütahya'da park halindeki bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 12:40 Güncelleme: 15.08.2024 - 12:40
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        Kütahya'da park halindeki otomobil yandı
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        Kütahya'da park halindeki bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Saray Mahallesi Şehitlik Caddesi’nde, İbrahim Demir’e ait 06 FA 7432 plakalı otomobilin motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede aracın ön tarafını saran alevleri görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

        Kütahya Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı.

        Aracı kullanılamaz hale gelen İbrahim Demir, gazetecilere, otomobilin park ederek yakındaki bir eczaneye ilaç almaya gittiğini söyledi.

        Demir, aracında herhangi bir arıza olmadığını belirterek, "Eczaneye gittim, 2 dakika sonra 'araç yanıyor' dediler. Bir de baktım ki yanan bizim araba. Çok şükür yangın etrafa sıçramadan itfaiye gelip söndürdü." dedi.

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