Kütahya'da düğünden dönen kadın otomobilin çarpması sonucu öldü

Yakında bulunduğu için kaza yerine gelen Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, hayatını kaybeden kadının eşi Arif Tıraş'ı teselli etti.

Tıraş'ın, eşi ile bir salondaki düğünden döndüğü öğrenildi.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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