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        Kütahya'da düğünden dönen kadın otomobilin çarpması sonucu öldü

        Kütahya'da düğünden dönen kadın, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 23:05 Güncelleme: 17.08.2024 - 23:05
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        Kütahya'da düğünden dönen kadın otomobilin çarpması sonucu öldü
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        Kütahya'da düğünden dönen kadın, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Sürücüsü henüz belirlenemeyen 43 ADG 562 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolu Dumlupınar Mahallesi Kavşağı yakınlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki İmiş Tıraş'a çarptı.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Tıraş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Tıraş'ın, eşi ile bir salondaki düğünden döndüğü öğrenildi.

        Yakında bulunduğu için kaza yerine gelen Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, hayatını kaybeden kadının eşi Arif Tıraş'ı teselli etti.

        Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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