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        Kütahya'da otomobilin çarptığı iki kız kardeş öldü

        Kütahya'da otomobilin çarpması sonucu 2 kız kardeş hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 01:19 Güncelleme: 18.08.2024 - 01:19
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        Kütahya'da otomobilin çarptığı iki kız kardeş öldü
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        Kütahya'da otomobilin çarpması sonucu 2 kız kardeş hayatını kaybetti.

        S.S. idaresindeki 43 AFL 546 plakalı otomobil, Kütahya-Eskişehir çevre yolu Çiniciler Çarşısı önündeki yaya üst geçidinin altında yolun karşısına geçmeye çalışan Mine (16) ve kardeşi Melike (15) Acar'a çarptı.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan kontrolde iki kız kardeşin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Sürücü S.S, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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