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        Kütahya'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü

        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 14:06 Güncelleme: 18.08.2024 - 14:10
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        Kütahya'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü
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        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

        Fethi Öztürk (63) yönetimindeki 06 VZG 29 plakalı taş yüklü kamyon, Domaniç-Tavşanlı kara yolu Muhacirler köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

        Ekipler, kamyon altında kalan sürücü Öztürk'ün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Sürücünün cesedi savcının incelemesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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