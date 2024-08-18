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        GÜNCELLEME - Kütahya'da otomobilin çarptığı iki kız kardeş öldü

        Kütahya'da 2 kız kardeşin hayatını kaybetmesine neden olan otomobilin sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 01:19 Güncelleme: 18.08.2024 - 01:19
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        GÜNCELLEME - Kütahya'da otomobilin çarptığı iki kız kardeş öldü
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        Kütahya'da 2 kız kardeşin hayatını kaybetmesine neden olan otomobilin sürücüsü tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, S.S. idaresindeki 43 AFL 546 plakalı otomobil, Kütahya-Eskişehir çevre yolu Çiniciler Çarşısı önündeki yaya üst geçidinin altında, karşı tarafa geçmeye çalışan Mine (16) ve kardeşi Melike Acar'a (15) çarptı.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan kontrolde iki kız kardeşin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan otomobil sürücüsü Samet S, polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Bu arada, kız kardeşlerin cenazelerinin yarın toprağa verileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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