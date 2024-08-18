GÜNCELLEME - Kütahya'da otomobilin çarptığı iki kız kardeş öldü

Bu arada, kız kardeşlerin cenazelerinin yarın toprağa verileceği belirtildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde iki kız kardeşin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, S.S. idaresindeki 43 AFL 546 plakalı otomobil, Kütahya-Eskişehir çevre yolu Çiniciler Çarşısı önündeki yaya üst geçidinin altında, karşı tarafa geçmeye çalışan Mine (16) ve kardeşi Melike Acar'a (15) çarptı.

Kütahya'da 2 kız kardeşin hayatını kaybetmesine neden olan otomobilin sürücüsü tutuklandı.

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