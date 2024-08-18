Kütahya'da otomobilin çarpması sonucu ölen iki kız kardeşin cenazeleri defnedildi

Ekiplerce yapılan kontrolde, iki kız kardeşin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Cenaze törenine, anne Dilek Gürcan, baba Arif Acar'ın yanı sıra Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, öğretmenleri, sınıf arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Müftüsü İrfan Açık tarafından öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından iki kardeşin naaşları, Kütahya Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Devlet Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Mine (16) ve kardeşi Melike Acar'ın (15) cenazeleri Kütahya Şehir Hastanesi morgundan alınarak Ziya Hisar Camisi'ne getirildi.

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