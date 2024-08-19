Kütahya'da bahçede başlayıp ev, samanlık ve ağıla sıçrayan yangın söndürüldü

Yangında yaklaşık 1 hektarlık bahçelik alan, bir ev, samanlık ve 4 ağıl hasar gördü.

Kütahya Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözlü ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Ormanlık alana sıçrama ihtimali bulunan yangının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki İncik köyünde bahçede çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek yakındaki eve, samanlığa ve 4 ağıla sıçradı.

Kütahya'da bahçede başlayıp bir ev, samanlık ve 4 ağıla sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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