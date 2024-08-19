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        Kütahya'da bahçede başlayıp ev, samanlık ve ağıla sıçrayan yangın söndürüldü

        Kütahya'da bahçede başlayıp bir ev, samanlık ve 4 ağıla sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 21:55 Güncelleme: 19.08.2024 - 22:06
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        Kütahya'da bahçede başlayıp ev, samanlık ve ağıla sıçrayan yangın söndürüldü
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        Kütahya'da bahçede başlayıp bir ev, samanlık ve 4 ağıla sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki İncik köyünde bahçede çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek yakındaki eve, samanlığa ve 4 ağıla sıçradı.

        Ormanlık alana sıçrama ihtimali bulunan yangının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

        Kütahya Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözlü ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Yangında yaklaşık 1 hektarlık bahçelik alan, bir ev, samanlık ve 4 ağıl hasar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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