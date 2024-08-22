Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da 40 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kütahya'nın Simav ilçesinde, "bilişim sistemleri üzerinden nitelikli dolandırıcılık" suçundan kesinleşmiş 40 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, polisin operasyonuyla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 00:30 Güncelleme: 22.08.2024 - 00:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da 40 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya'nın Simav ilçesinde, "bilişim sistemleri üzerinden nitelikli dolandırıcılık" suçundan kesinleşmiş 40 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, polisin operasyonuyla yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serhat Dilsiz'in (33) 4 Eylül Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi.

        Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Dilsiz'i yakaladı.

        Kütahya'ya getirilen Dilsiz, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edilecek.

        Dilsiz'in "nitelikli dolandırıcılık", "bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık", "basın yayın araçları üzerinden dolandırıcılık", "tehdit" ve "mala zara verme" suçlarından 67 kaydının bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Galatasaray geri döndü ama yetmedi!
        Galatasaray geri döndü ama yetmedi!
        Okan Buruk isyan etti
        Okan Buruk isyan etti
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        16 yaşındaki çocuğu darbeden 6 kişi tutuklandı
        16 yaşındaki çocuğu darbeden 6 kişi tutuklandı
        İflasın eşiğinden
        İflasın eşiğinden
        Kırılan ağacın altında kaldılar: 9 yaralı
        Kırılan ağacın altında kaldılar: 9 yaralı
        İstanbul'da silahlı saldırı! Baba öldü 5 yaşındaki çocuğu yaralandı
        İstanbul'da silahlı saldırı! Baba öldü 5 yaşındaki çocuğu yaralandı
        Bolu, İzmir, Isparta ve Afyonkarahisar'da orman yangını
        Bolu, İzmir, Isparta ve Afyonkarahisar'da orman yangını
        Eski İsrailli bakandan korkunç çağrı
        Eski İsrailli bakandan korkunç çağrı
        'TL değerlendi' söyleminde birleştiler
        'TL değerlendi' söyleminde birleştiler
        Bodrum'da sır cinayetler! Cezaevinde tanışmışlardı
        Bodrum'da sır cinayetler! Cezaevinde tanışmışlardı
        Fenerbahçe'de gündem yeniden Sterling!
        Fenerbahçe'de gündem yeniden Sterling!
        Sıcaklıklar yurt genelinde düşüyor!
        Sıcaklıklar yurt genelinde düşüyor!
        Dini nikahlı eşini sokakta öldüresiye dövdü!
        Dini nikahlı eşini sokakta öldüresiye dövdü!
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Deniz Uğur ile Nilüfer arasında gerilim
        Deniz Uğur ile Nilüfer arasında gerilim
        Kambur balinaların avlanma yöntemi şaşırttı!
        Kambur balinaların avlanma yöntemi şaşırttı!
        İstanbul'un deprem raporu!
        İstanbul'un deprem raporu!
        Eşiyle tatilde
        Eşiyle tatilde
        Babasının düğününde coştu
        Babasının düğününde coştu

        Benzer Haberler

        Kütahya'da arkeoloji meraklıları kazılara gönüllü olarak katılabiliyor
        Kütahya'da arkeoloji meraklıları kazılara gönüllü olarak katılabiliyor
        Kütahya'da bahçede başlayıp ev, samanlık ve ağıla sıçrayan yangın söndürüld...
        Kütahya'da bahçede başlayıp ev, samanlık ve ağıla sıçrayan yangın söndürüld...
        Dağ evi sulama havuzunda 13 köpek ölü bulundu
        Dağ evi sulama havuzunda 13 köpek ölü bulundu
        Ot yangınında alevlerin sıçradığı 3 ev ve samanlık yandı
        Ot yangınında alevlerin sıçradığı 3 ev ve samanlık yandı
        Kazada ölen kızlarının tabutlarına sarılıp gözyaşı döktü
        Kazada ölen kızlarının tabutlarına sarılıp gözyaşı döktü
        Eşiyle el ele tutuşarak yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla öld...
        Eşiyle el ele tutuşarak yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla öld...