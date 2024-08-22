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        Kütahya'da TKDK desteğiyle işlerini büyüten girişimciye ziyaret

        Kütahya Valisi Musa Işın ve beraberindekiler, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı destekle işlerini büyüten genç girişimci kırmızı et üreticisi Gürhan Yılman ve ailesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 14:14 Güncelleme: 22.08.2024 - 14:19
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        Kütahya'da TKDK desteğiyle işlerini büyüten girişimciye ziyaret
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        Kütahya Valisi Musa Işın ve beraberindekiler, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı destekle işlerini büyüten genç girişimci kırmızı et üreticisi Gürhan Yılman ve ailesini ziyaret etti.

        Parmakören Mahallesi'nde 1994 yılında besiciliğe başlayan Yılman ailesi, geleneksel yöntemlerden verim alamayınca işletmelerini modernize etmek için Avrupa Birliğinin (AB) aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla yararlandırdığı Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) Programı kapsamında TKDK'ye iki kez proje başvurusunda bulundu.

        Bunun üzerine kurum tarafından 34 yaşındaki Gürhan Yılman'a ait işletmeye 2021 ve 2023 yıllarında toplam maliyeti 270 bin avro olan iki proje için 180 bin avro hibe desteği verildi.

        Vali Işın, 900 metrekaresi kapalı 4 bin metrekare alana sahip, 82 büyükbaş hayvan kapasiteli modern besihanede faaliyet gösteren Yılman ailesini girişimlerinden dolayı tebrik etti.

        AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura, daire müdürleri ve diğer protokol üyeleri ile tesisi gezen Işın, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarım ve hayvancılığın, Kütahya’nın önemli sektörlerinden olduğunu belirtti.

        Kütahya’da sanayinin yanı sıra tarımda da gelişmeler yaşandığını anlatan Işın, şöyle devam etti:

        “İlimiz tarım konusunda da fevkalade önemli avantajlara sahiptir. Bu konudaki avantajlarımızı hayata geçirmek için gayret gösteriyoruz. Girişimcimizin bu projesi yine TKDK tarafından desteklenmiştir. Yüzde 70 gibi bir hibe burası için kullanılmıştır. Bu tür bilimsel projeler hem maliyeti düşürmekte hem de daha az işgücü ile iş yapma imkanı sunuyor. Dolayısıyla bilimsel manada hayvancılık, bilimsel manada tarımcılık ve meyvecilik bizim önemli görevlerimizden ve hedeflerimizden.”

        Girişimci Gürhan Yalman’ın babası Ahmet Yalman ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek güzel bir tesis oluşturduklarını, modern tesiste verimlerinin arttığını dile getirdi.

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