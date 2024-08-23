Kütahya'da ev eşyası yüklü kamyonetin kasasından düşen kişi öldü
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde ev eşyası taşınırken seyir halindeki kamyonetin kasasından düşen kişi hayatını kaybetti.
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde ev eşyası taşınırken seyir halindeki kamyonetin kasasından düşen kişi hayatını kaybetti.
Zekai Ç. idaresindeki 43 RH 854 plakalı kamyonete kendisine ait ev eşyalarını yükleyen Hüseyin Taşçı (48), aracın kasasına bindi.
Taşçı'nın, eşyaların üzerinde bulunduğu sırada yere düştüğünü gören Zekai Ç, aracı durdurdu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Taşçı'nın öldüğünü belirledi.
Kamyonet sürücüsü Zekai Ç. ise gözaltına alındı.
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