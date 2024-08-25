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        Kütahya'da heyelanın taşırdığı göl nedeniyle kapanan yolun seviyesi yükseltilerek ulaşıma açılacak

        Kütahya'da bir linyit işletmesine ait döküm sahasında meydana gelen heyelanın taşırdığı gölet nedeniyle kapanan kara yolunun, güzergahı korunarak seviyesi 4 metre yükseltilerek yeniden ulaşıma açılmasının planlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 11:52 Güncelleme: 25.08.2024 - 11:53
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        Kütahya'da heyelanın taşırdığı göl nedeniyle kapanan yolun seviyesi yükseltilerek ulaşıma açılacak
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        Kütahya'da bir linyit işletmesine ait döküm sahasında meydana gelen heyelanın taşırdığı gölet nedeniyle kapanan kara yolunun, güzergahı korunarak seviyesi 4 metre yükseltilerek yeniden ulaşıma açılmasının planlandığı bildirildi.

        Kent merkezine 33 kilometre uzaklıktaki Seyitömer beldesi yakınlarında, özel bir şirket tarafından işletilen linyit işletmesine ait döküm sahasında 21 Mayıs'ta meydana gelen heyelandan dolayı göl sularının altında kalan Kütahya-Seyitömer kara yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

        Vali Musa Işın, yolda devam eden çalışmaları inceleyerek ilgililerden bilgi aldı.

        İnceleme sonrası gazetecilere açıklama yapan Işın, yolun en kısa sürede trafiğe açılması için tüm ekiplerin koordineli bir şekilde çalıştığını belirterek şunları söyledi:

        “Yaklaşık 3 ay önce bu bölgede meydana gelen heyelan ve sonrasında gölde yaşanan taşkınlar, Kütahya-Seyitömer-Bozüyük bağlantı yolunun kapanmasına neden oldu. Bu durumun ardından, Karayolları Genel Müdürlüğü, Seyitömer belediyemiz ve İl Özel İdare ekiplerimizle birlikte yolun yeniden açılması için hemen çalışmalara başladık. Yolun güzergahını koruyarak, seviyesini 4 metre yükseltme kararı aldık. Karayolları ekipleri şu anda bu yönde yoğun bir şekilde çalışıyor ve önümüzdeki bir ay içinde bu yolu tekrar hizmete açmayı planlıyoruz.”

        Işın, bir yandan yolun yeniden trafiğe açılması için çalışıldığını diğer yandan ise benzer olayların tekrar yaşanmaması adına tüm gerekli tedbirlerin alınacağını sözlerine ekledi.

        Işın’a AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Seyitömer Belediye Başkanı Mahmut Yol, AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay ve diğer yetkililer de eşlik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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