TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kütahya'da "Sivil Toplum Buluşması" programında konuştu:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyanın her yerinin, emperyalistlerin tuzaklarıyla dolu olduğunu belirterek, "Anadolu kıtasına karşı büyük ecdadın insanlığa öğrettiği bu insanlık derslerine rağmen hala kem gözle bakanların olduğunu biliyoruz. Bu nedenle burada güçlü bir şekilde ayakta durmak için birinci şartımız milli ruhumuzu kaybetmemektir." dedi.

Kurtulmuş, Kütahya'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen "Kütahya Sivil Toplum Buluşması" programında yaptığı konuşmada, 25-26 Ağustos'un hem Kütahya ve Afyonkarahisar için hem de Ahlat ve Malazgirt için Türkiye'nin, Anadolu coğrafyasının önemli tarihi eşiklerinin, oralarda kazanılan zaferlerin yeniden hatırlanması için önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Tarih, sadece hikaye okunur gibi okunmaz. Tarih, sadece geçmişte kalmış olan şan ve şehvetlerle dolu bir zafer sayfası olarak görülemez. Tarih, geleceğe doğru güç kazanmak için tekrar gözden geçirilir ve oradan aldığımız ilhamla geleceğimizi daha güçlü bir şekilde kurarız. Hele hele günümüzün dünyası inanın ki bir asır evvelki dünyadan daha iyi bir yer değildir. Anadolu kıtasının karşı karşıya kaldığı tehditler, bir asır evvel karşı karşıya kaldığımız tehditlerden daha az değildir. Dünyanın bütün büyük güçlerinin Anadolu kıtasının etrafına gelip kümelendiğini, dünyanın bütün emperyalist güçlerinin bu coğrafyayı talan etmek için hazır beklediğini hepimiz biliyoruz. Her gün karşılaştığımız ve her gün insanlığımızdan utandıracak birtakım gayri insani işgallerle, katliamlarla, soykırımlarla bu coğrafyanın artık nasıl talan edildiğini biliyoruz."

"Türkiye'nin hem millet olarak hem devlet olarak güçlü olmaktan başka bir şansı yoktur. Bu topraklarda her alanda güçlü olan bir millet olmayı ve bunu devletin her alanına yansıtabilmeyi de artırarak başarmaya devam edeceğiz. Ekonomisiyle, tarımıyla, ticaretiyle, sanayisiyle, üniversitesiyle her alanda güçlü bir Türkiye, üreten bir Türkiye... Her alanda en üstün seviyede demokrasiye sahip olan bir Türkiye... Hukukun üstün olduğu bir Türkiye... Bütün bunları sağlayabilmek, böylece sadece milletin güçlü ve müreffeh olması değil aynı zamanda güçlü bireylerin üstünde yükselen güçlü bir devleti oluşturmak mecburiyetindeyiz. İllerimizin tek tek, her birisinin güçlü olması, her alanda güçlü olması için seferber olmak mecburiyetindeyiz. Elimizde, avucumuzda ne varsa, imkanlarımız ne ise bunları en üst düzeyde kullanacağız. Devlet-millet el ele vererek hiçbir şekilde bir ayrışma içerisinde olmaksızın, ‘güçlü millet, güçlü devlet’ anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz. "