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        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinliklerine katıldı

        Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Kütahya'daki Zafer Abidesi'nde düzenlenen törene katıldı, Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 19:19 Güncelleme: 25.08.2024 - 19:19
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        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinliklerine katıldı
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        Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Kütahya’daki Zafer Abidesi'nde düzenlenen törene katıldı, Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti.

        Büyük Zafer’in 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Zafer Haftası programlarına katılmak üzere Kütahya’ya gelen TBMM Başkanı Kurtulmuş, Valilik ziyaretinin ardından Altıntaş ilçesinde bulunan Zafertepe’ye geçti.

        Zafer Abidesi’ndeki tören, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

        Kurtulmuş, daha sonra abideye, üzerinde "TBMM Başkanı" yazılı kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelenk sundu.

        Törende, Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda görevli bir subay tarafından anıttaki harita üzerinden bölgedeki harekat anlatıldı.

        - Dumlupınar Şehitliği'ne ziyaret

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Dumlupınar ilçesindeki Dumlupınar Şehitliği'ni de ziyaret etti.

        Buradaki programda, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

        Şehitlikte bulunan hafız çocuklarla da bir araya gelen Kurtulmuş, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

        Kurtulmuş'a Kütahya Valisi Musa Işın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş ve milletvekilleri eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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