TBMM Başkanı Kurtulmuş, Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinliklerine katıldı

Kurtulmuş'a Kütahya Valisi Musa Işın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş ve milletvekilleri eşlik etti.

Şehitlikte bulunan hafız çocuklarla da bir araya gelen Kurtulmuş, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Dumlupınar ilçesindeki Dumlupınar Şehitliği'ni de ziyaret etti.

Törende, Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda görevli bir subay tarafından anıttaki harita üzerinden bölgedeki harekat anlatıldı.

Zafer Abidesi’ndeki tören, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Büyük Zafer’in 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Zafer Haftası programlarına katılmak üzere Kütahya’ya gelen TBMM Başkanı Kurtulmuş, Valilik ziyaretinin ardından Altıntaş ilçesinde bulunan Zafertepe’ye geçti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Kütahya’daki Zafer Abidesi'nde düzenlenen törene katıldı, Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti.

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