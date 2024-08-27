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        Kütahya'da tarlaya devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kütahya'da hafif ticari aracın tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 08:09 Güncelleme: 27.08.2024 - 08:09
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        Kütahya'da tarlaya devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Kütahya’da hafif ticari aracın tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Sürücüsü henüz belirlenemeyen 43 ACY 177 plakalı hafif ticari araç, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 45. kilometresinde yol kenarındaki tarlaya devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, kaza sırasında aracın dışına savrulan 23 yaşındaki Mehmet Ali Kırgöz’ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Araçta bulunan ve henüz kimliği öğrenilemeyen bir yaralı ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi’ne götürüldü.

        Kırgöz’ün cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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