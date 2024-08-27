Kütahya'da tarlaya devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Araçta bulunan ve henüz kimliği öğrenilemeyen bir yaralı ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi’ne götürüldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

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