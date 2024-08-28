Kütahya'daki kazada ağır yaralanan motokurye hastanede hayatını kaybetti
Kütahya'da ciple motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan motokurye, tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kütahya'da ciple motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan motokurye, tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.
Yenidoğan Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde 25 Ağustos'ta, H.İ.Ö. (25) idaresindeki yabancı plakalı cip ile motokurye Talha Koşmaz'ın (18) kullandığı motosiklet çarpıştı.
Kazada başından ağır yaralanan Koşmaz, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan motokurye, doktorların çabalarına rağmen kazadan 2 gün sonra hayatını kaybetti.
Kazanın ardından polis tarafından gözaltına alınan H.İ.Ö. ise sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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