GÜNCELLEME - Kütahya'daki kazada ağır yaralanan motosikletli kurye hastanede hayatını kaybetti

Cenazesi Evliya Çelebi Mezarlığı'nda toprağa verilen Talha Koşmaz'ın bir süre önce kentteki bir pizzacıda işe başladığı, iş çıkışı motosikletle evine giderken trafik kazasına karıştığı anlaşıldı.

Cami bahçesinde öğle vakti kılınan cenaze namazına, baba Recep Koşmaz ve yakınlarının yanı sıra Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, mahalle sakinleri, motosikletli kuryeler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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