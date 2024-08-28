Kütahya'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Kütahya’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Mehmet Uygun idaresindeki 59 DT 416 plakalı otomobil ile Muzaffer Caran yönetimindeki RTCM1800 Almanya plakalı otomobil ve baba İbrahim Caran’ın kullandığı RTIC1977 Almanya plakalı otomobil, Kütahya- Eskişehir kara yolunun 13. kilometresinde çapıştı. Kazada, araçların ikisi takla atarak devrildi.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

59 DT 416 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet, eşi Neslihan ve Hasan Eren Uygun ile içinde gurbetçi ailenin bulunduğu Almanya plakalı aracın sürücüsü Muzaffer Caran ile Hatice ve Merve Caran yaralandı.