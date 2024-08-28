Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

        Kütahya'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 15:20 Güncelleme: 28.08.2024 - 15:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Mehmet Uygun idaresindeki 59 DT 416 plakalı otomobil ile Muzaffer Caran yönetimindeki RTCM1800 Almanya plakalı otomobil ve baba İbrahim Caran’ın kullandığı RTIC1977 Almanya plakalı otomobil, Kütahya- Eskişehir kara yolunun 13. kilometresinde çapıştı. Kazada, araçların ikisi takla atarak devrildi.

        112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        59 DT 416 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet, eşi Neslihan ve Hasan Eren Uygun ile içinde gurbetçi ailenin bulunduğu Almanya plakalı aracın sürücüsü Muzaffer Caran ile Hatice ve Merve Caran yaralandı.

        Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kazaya karışan yabancı plakalı araçların Afyonkarahisar’dan Almanya’ya dönmek için yola çıktıkları anlaşıldı.

        Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Annenin en zor anı! Baba katliamında 3 çocuk ölmüş, biri ağır yaralanmıştı
        Annenin en zor anı! Baba katliamında 3 çocuk ölmüş, biri ağır yaralanmıştı
        Kayıp Narin açıklaması: Sonuca çok yaklaştık
        Kayıp Narin açıklaması: Sonuca çok yaklaştık
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        Lüks otelde akılalmaz olay: Şezlongda güneşlenirken üzerine baca kapağı düştü
        Lüks otelde akılalmaz olay: Şezlongda güneşlenirken üzerine baca kapağı düştü
        İstanbul'u sağanak vurdu: Araçlar mahsur kaldı, ağaçlar yıkıldı, ev ve iş yerlerini su bastı
        İstanbul'u sağanak vurdu: Araçlar mahsur kaldı, ağaçlar yıkıldı, ev ve iş yerlerini su bastı
        Van Bronckhorst'tan transfer müjdesi!
        Van Bronckhorst'tan transfer müjdesi!
        Su gideri kavgasında cinayet!
        Su gideri kavgasında cinayet!
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
        Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
        Kahramanmaraş'ta cami temeli kazısında bulundu
        Kahramanmaraş'ta cami temeli kazısında bulundu
        Dünyaca ünlü futbolcu cami temizledi
        Dünyaca ünlü futbolcu cami temizledi
        Bir yandan ani yağışlar, bir yandan yanan ayçiçekleri!
        Bir yandan ani yağışlar, bir yandan yanan ayçiçekleri!
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Salda Gölü, Dünya Jeolojik Miras Listesi'ne girdi
        Salda Gölü, Dünya Jeolojik Miras Listesi'ne girdi
        Sabah insanı olmayanlar için bilinmesi gerekenler
        Sabah insanı olmayanlar için bilinmesi gerekenler
        IKEA ikinci el pazarına giriyor
        IKEA ikinci el pazarına giriyor
        Makus talihini yendi
        Makus talihini yendi
        Ankara-Şam hattında normalleşme hangi aşamada?
        Ankara-Şam hattında normalleşme hangi aşamada?
        Dış ticaret açığı Temmuzda geriledi
        Dış ticaret açığı Temmuzda geriledi

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Kütahya'daki kazada ağır yaralanan motosikletli kurye hastaned...
        GÜNCELLEME - Kütahya'daki kazada ağır yaralanan motosikletli kurye hastaned...
        Kütahya'daki kazada ağır yaralanan motokurye hastanede hayatını kaybetti
        Kütahya'daki kazada ağır yaralanan motokurye hastanede hayatını kaybetti
        DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Zafer Haftası nedeniyle gaziler...
        DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Zafer Haftası nedeniyle gaziler...
        Yön tabelasına çarpan minibüste ölen çift toprağa verildi
        Yön tabelasına çarpan minibüste ölen çift toprağa verildi
        Hafif ticari araç tarlaya devrildi; 1 ölü, 1 yaralı
        Hafif ticari araç tarlaya devrildi; 1 ölü, 1 yaralı
        Kütahya'da tarlaya devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaral...
        Kütahya'da tarlaya devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaral...