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        Kütahya'da hafif ticari araçla kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 11:21 Güncelleme: 29.08.2024 - 11:21
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        Kütahya'da hafif ticari araçla kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Kütahya'nın Gediz ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Oğuz G'nin (46) kullandığı 43 LA 302 plakalı hafif ticari araç, Gediz-Kütahya kara yolunun Dedeköy mevkisinde Nuh M. (32) idaresindeki 34 LA 0386 plakalı kamyonla çarpıştı.

        Sürücülerden Oğuz G, aynı araçta bulunan eşi Ayşe G. (46) ile İsa N'nin (43) yaralandığı kaza yerine çevredekilerin yardım çağrısında bulunması üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Oğuz G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kamyon sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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