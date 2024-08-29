Kütahya'da hafif ticari araçla kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kütahya'nın Gediz ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Oğuz G'nin (46) kullandığı 43 LA 302 plakalı hafif ticari araç, Gediz-Kütahya kara yolunun Dedeköy mevkisinde Nuh M. (32) idaresindeki 34 LA 0386 plakalı kamyonla çarpıştı.
Sürücülerden Oğuz G, aynı araçta bulunan eşi Ayşe G. (46) ile İsa N'nin (43) yaralandığı kaza yerine çevredekilerin yardım çağrısında bulunması üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Oğuz G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kamyon sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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