Kütahya'da Hayme Ana anısına mevlit okutuldu
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 743'üncüsü gerçekleştirilecek Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri öncesinde mevlit programı düzenlendi.
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 743’üncüsü gerçekleştirilecek Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri öncesinde mevlit programı düzenlendi.
İlçe Müftülüğünce Çarşamba köyündeki Hayme Ana Camisi'nde cuma namazı öncesi düzenlenen programda, Ertuğrul Gazi'nin annesi ve Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi Hayme Ana yad edildi.
Mevlid-i Şerif okunan, Hayme Ana ve şehitler için dua edilen programda katılımcılara cuma namazı sonrası etli bulgur pilavı, helva, gözleme ve ayran ikramında bulunuldu.
Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri, Hayme Ana'nın türbesinin de bulunduğu Çarşamba köyünde 1 Eylül Pazar günü yapılacak.
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