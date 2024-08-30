Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Dumlupınar Şehitliği'nin ziyaretçileri şehit ve gazileri dualarla andı

        Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, Kurtuluş Savaşı'nın kazanıldığı topraklarda 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 15:54 Güncelleme: 30.08.2024 - 15:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dumlupınar Şehitliği'nin ziyaretçileri şehit ve gazileri dualarla andı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, Kurtuluş Savaşı'nın kazanıldığı topraklarda 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 102'nci yılında, Dumlupınar Şehitliği'ne Kütahya ve çevre illerden gelen çok sayıda kişi, şehit ve gaziler için dua etti.

        Duygu dolu ziyaretlerin yaşandığı şehitliğe Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Küçükhüyük beldesinden gelen 42 yaşındaki Oktay Olcay Güney, AA muhabirine, binlerce askerin vatan için şehit olduğunu söyledi.

        Ülkenin her yerinden insanın vatan için toprağa düştüğünü belirten Güney, "Kürt'ü, Türk'ü, Alevi'si, Çerkez'i hepsi buradalar. Ayırt etmeden bu vatan için ellerinden geleni yaptılar. İnsan buraya şöyle bir bakıyor, anlatılmaz yaşanır. Buraya gelerek bu duyguyu yaşamak lazım. Burayı anlatmak kelimelere sığmaz. Herkese buraya gelmelerini tavsiye ederim." diye konuştu.

        Kütahya'nın Gediz ilçesinden gelen 44 yaşındaki Zafer Mete ise her 30 Ağustos'ta düzenli olarak şehitliği ziyaret ettiklerini anlattı.

        Törenlere, kutlamalara katılmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Mete, şunları kaydetti:

        "Motosiklet tutkunuyuz, kulübümüzle beraber geliyoruz. Böyle milli bayramlara katılmak bizim için önemli. Burada duygulanmamak elde değil. Şehitlerin isimlerini bir bir okuduk, gezdik. Atatürk Anıtı'nı gezdik. O günleri hayal etmek, neler yaşandığını düşünmek bizi duygulandırıyor."

        Uşak'tan gelen Umut Savran da bu şehitliği ilk kez ziyaret ettiğini belirtti.

        Yıllar önce kazanılan zaferin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Savran, "Üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen o ilk günkü heyecanı hissediyoruz. O yüzden de çok mutluyuz. Birçok insan hikayesi var. Mutlulukları, hüzünleri barındırıyor. Büyük bir zafer kazandılar. O zafer duygusunu hissedebilmek çok güzel." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
        Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
        Porto Rikolu voleybolcunun ölümünde ‘kalp krizi’ şüphesi
        Porto Rikolu voleybolcunun ölümünde ‘kalp krizi’ şüphesi
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Yangınların ardından kapıdaki tehlike arttı!
        Yangınların ardından kapıdaki tehlike arttı!
        Adana'da sokak ortasında vahşet! Eşini parke taşıyla döverek öldürdü
        Adana'da sokak ortasında vahşet! Eşini parke taşıyla döverek öldürdü
        Dünyanın en tehlikeli 10 şehri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 şehri!
        Otel havuzunda baca kapağı faciası: Hanım hemşireye gözyaşlarıyla veda
        Otel havuzunda baca kapağı faciası: Hanım hemşireye gözyaşlarıyla veda
        Fenerbahçe, Amrabat transferini bitirdi! İstanbul'a geliyor...
        Fenerbahçe, Amrabat transferini bitirdi! İstanbul'a geliyor...
        Metrobüs kazası soruşturmasında son durum: Gözaltı sayısı 8'e yükseldi
        Metrobüs kazası soruşturmasında son durum: Gözaltı sayısı 8'e yükseldi
        "İsrail vahşetini Batı Şeria'ya taşıdı"
        "İsrail vahşetini Batı Şeria'ya taşıdı"
        Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nı aldığına dair vesika ilk kez sergilendi
        Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nı aldığına dair vesika ilk kez sergilendi
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Icardi'den Zafer Bayramı kutlaması
        Icardi'den Zafer Bayramı kutlaması
        Atatürk’ün Kocatepe'deki anıt fotoğrafı: 'Kurtuluş abidesi'nin hikayesi
        Atatürk’ün Kocatepe'deki anıt fotoğrafı: 'Kurtuluş abidesi'nin hikayesi
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        Habertürk kahramanların mezarlığında
        Habertürk kahramanların mezarlığında
        Galatasaray'dan bir gece iki transfer!
        Galatasaray'dan bir gece iki transfer!
        Denizlerin de sultanları
        Denizlerin de sultanları
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        "Daha adil bir emeklilik sistemi inşa etmemiz lazım"
        "Daha adil bir emeklilik sistemi inşa etmemiz lazım"

        Benzer Haberler

        Büyük Taarruz'un 102'nci yılı kutlanıyor
        Büyük Taarruz'un 102'nci yılı kutlanıyor
        CHP Genel Başkanı Özel, Dumlupınar'da konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel, Dumlupınar'da konuştu:
        Kütahya'da Hayme Ana anısına mevlit okutuldu
        Kütahya'da Hayme Ana anısına mevlit okutuldu
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kütahya'da esnafı ziyaret etti
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kütahya'da esnafı ziyaret etti
        Dumlupınar Şehitliği'nde "Gençlerle tarih söyleşisi"
        Dumlupınar Şehitliği'nde "Gençlerle tarih söyleşisi"
        Zaferin yıl dönümünde Dumlupınar Şehitliği'nde 50 metrelik Türk bayrağı açı...
        Zaferin yıl dönümünde Dumlupınar Şehitliği'nde 50 metrelik Türk bayrağı açı...