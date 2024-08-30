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        Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti

        Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Kütahya'nın Dumlupınar ilçesindeki şehitliğe ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 17:13 Güncelleme: 30.08.2024 - 17:13
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        Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti
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        Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Kütahya'nın Dumlupınar ilçesindeki şehitliğe ziyarette bulundu.

        Dumlupınar Şehitliği'ne partililerle gelen İnce, karanfil bırakarak dua etti.

        İnce, daha sonra vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Muharrem İnce, ziyarette yaptığı açıklamada, 102 yıl önce kazanılan Büyük Zafer sayesinde özgür bir vatana kavuşulduğunu söyledi.

        Milli Mücadele'de şehit düşenlerin tüm yurttaşların üzerinde hakkı olduğunu vurgulayan İnce, şunları kaydetti:

        "Onlara minnetlerimizi bildirmek için buradayız. Başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün arkadaşlarına, subaylarına ve erlerine minnetlerimizi, şükranlarımızı bildiriyoruz. Bu ülkede günde 5 vakit ezan okunuyorsa Atatürk'ün, şehitlerimizin sayesindedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve tüm şehitlerimize tekrardan şükranlarımı sunuyorum."

        Konuşmanın ardından İnce ve beraberindekiler, yürüyerek ilçe merkezine geçti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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