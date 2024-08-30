Güçlükle ayakta duran 95 yaşındaki gazi, Kütahya'daki 30 Ağustos töreninde halkı selamladı

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde yaşayan Kore Savaşı gazisi Hüseyin Bodur, güçlükle ayakta durabilmesine rağmen Milli Mücadele'nin kazanıldığı topraklardaki törene katılarak resmigeçitte yerini aldı.

Büyük Zafer'in 102'nci yılı törenleri, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da katılımıyla Altıntaş ilçesi Zafertepeçalköy'de gerçekleştirildi.

Tören alanındaki etkinliğin son bölümünde yapılan resmigeçide, Kütahya ve çevre illerden gaziler de katıldı.

Kütahya'nın son Kore gazilerinden olan Hüseyin Bodur, ayakta durmakta güçlük çekmesine rağmen tören coşkusuna iştirak etti.