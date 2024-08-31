Kütahya'da yıldırım düşmesiyle çıkan yangın 2 hektar alana zarar verdi

Yangına 3 helikopter, 3 dozer, 17 arazöz, 4 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 6 hizmet aracı, 3 dozer, 3 minibüs, 2 treyler, 1 greyder ve 4 itfaiye aracı 1 yer ekibi ile 160 personel ile müdahale edildi.

İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve yangın söndürme ekip ve araçları sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.