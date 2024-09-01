Kütahya'da "Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri" düzenlendi

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde "Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri"nin 743'üncüsü gerçekleştirildi.

Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi, "Devlet Ana" olarak da bilinen Hayme Ana, kabri başında anıldı.

Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Domaniç Kaymakamı Halil Affan Erdoğan, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazlı Kasap, Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal, Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba köyündeki Hayme Ana Türbesi'ne ziyarette bulunup dua etti.

Şenliklerde yöresel sanatçılar sahne aldı, atlı okçuluk ve halk oyunu gösterilerine yer verildi.

Şenlikte konuşan Vali Musa Işın, Hayme Ana'nın Osmanlı Devletinin kuruluşundaki emeği, alın teri ve duasıyla sadece bir obanın değil yıllar sürecek bir imparatorluğun kutlu anası ve Türk kadınının simgesi olduğunu belirtti.

Sağanak nedeniyle törenin erken sonladığını anlatan Işın, "Yağmur muhalefetiyle karşılaştık. Ses sistemi tamamen gitti. İnşallah gelecek sene çok daha güzel bir şekilde güzel bir program yapma imkanımız olur." dedi.