Tescilli Simav kestanesine zarar veren gal arısıyla biyolojik mücadele başarıyla sürüyor

ALİBEY AYDIN - Kütahya'nın Simav ilçesinde coğrafi işaret tescilli üretimi yapılan kestanede son yıllarda verim kaybına yol açan gal arısı zararlısına karşı 2 yıldır yürütülen biyolojik mücadeleden olumlu sonuçlar alınmaya başlandı.

Türk Patent ve Marka Kurumunca 2022'de tescillenen "Simav kestanesi", ilçe merkezi ve köylerinin, Simav Dağı'nın kuzey yamaçlarında yaklaşık 30 kilometre uzunluğunda, 10 kilometre genişliğinde 900 metre rakımlı ormanlık alanlarda sarı aşılama ile yetiştiriliyor.

Parlak koyu kahverengi dış kabuğu ince, meyve eti yumuşak ve parlak beyaz, gevrek olan Simav kestanesinde, Türkiye İstatistik Kurumunun geçen yıla ilişkin verilerine göre yaklaşık 3 bin 500 ağaçtan 2 bin 60 ton ürün alındı.

Ekim ayının ikinci yarısında toplanmaya başlanan kestane, büyükşehirler başta olmak üzere iç piyasada tüketiliyor.

Ağaç başına ortalama 21 kilogram olan verimde, Kütahya ve ilçelerinde ilk tespiti 2021'de yapılan ve hem kestane hem de bal üretiminde en büyük tehlike olarak görülen gal arısı zararlısı nedeniyle son yıllarda yüzde 80'e varan kayıplar yaşanıyor.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, mücadelesi zor olan bu zararlıya karşı etkinliğini uzun vadede koruyan "torymus sinensis" böceği uygulaması için ilk adımı 2021'de attı.