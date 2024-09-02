Kütahya Adalet Sarayı'nda adli yıl açılış töreni yapıldı

Kütahya’da adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende, Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun ve Kütahya Baro Başkanı Edip İlkay Sunay, Adalet Sarayı bahçesindeki Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

Başsavcı Uzun, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi.

Adliyelerde görev yapanlar olarak amaçlarının adaletin tecelli etmesi olduğunu dile getiren Uzun, şunları kaydetti:

“Bu kapı her zaman Hakk'ın kapısı, adaletin kapısı olmuş. Bu kapıdan giren herkes çıkarken hakkını almış vaziyette ve memnuniyetle ayrılmalıdır. Bizim amacımız, temel vazifemiz, devletin temeli olan adaletin, uygulayıcıları olarak bunun ötesinde değildir. Elbette sıkıntılarımız, sorunlarımız var, olacaktır. Ama bize düşen en büyük vazife bu sıkıntıları birbirimizle tabiri caizse didişmeden, birlikte, beraber olarak pozitif bir şekilde sorunlarımızı gidermek.”

Kütahya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Savaş Tek de, adaletin, insanlığın var oluşundan bu yana toplumların en temel taleplerden ve ihtiyaçlardan biri olduğunu belirtti.

Baro Başkanı Sunay ise yeni adli yılın hayırlı olması temenni etti.

Tören, adliye bahçesinde sunulan ikramların ardından sona erdi.