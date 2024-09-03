Kütahya yeni aldığı otomobiliyle akaryakıt istasyonun duvarına çarpan genç öldü
Kütahya'nın Emet ilçesinde, otomobiliyle akaryakıt istasyonunun duvarına çarparak ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kütahya’nın Emet ilçesinde, otomobiliyle akaryakıt istasyonunun duvarına çarparak ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İlçede yaşayan Mehmet Ali Güler (21), 43 FF 137 plakalı otomobili ile ilçe girişindeki akaryakıt istasyonunda duvara çarptı.
Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Güler, Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ardından Kütahya Şehir Hastanesine sevk edilen Güler, burada müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Güler’in otomobilini birkaç gün önce aldığı öğrenildi.
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