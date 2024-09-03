Kütahya yeni aldığı otomobiliyle akaryakıt istasyonun duvarına çarpan genç öldü

Kazada ağır yaralanan Güler, Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ardından Kütahya Şehir Hastanesine sevk edilen Güler, burada müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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