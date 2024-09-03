Emet'in düşman işgalinden kurtuluşu ve "arsenikli su" sorununun çözülmesi kutlandı

Kütahya'nın Emet ilçesinde bir dönem halk sağlığı için büyük tehlike oluşturan "arsenikli su" sorunu tamamen çözüldü.

Emet'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları ve "arsenikli su" sorunun çözülmesi dolayısıyla Hükümet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Törende konuşma yapan Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, ilçe için büyük öneme sahip "arsenikli su" sorununu çözmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Koca, ilçedeki arsenik oranı yüksek olan içme suyu sorununu çözmek için 12 yıl önce çalışma başlattıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bugün, 3 Eylül 1922'de ilçemizin düşman işgalinden kurtulduğu gündür. Bugünü her yıl coşku ile kutluyoruz. Ancak bugünü bu yıl daha da anlamlı hale getiren bir konumuz daha var. Bugün, 3 Eylül 2024 tarihi ise ilçemizin arsenikli sudan kurtuluş günüdür."

Törende konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ise 100 yıl önce bu dağlarda düşman aranırken bugün sağlıklı içme suyu arayışının başarıyla sonuçlandığını, çalışmalarda emeği geçenleri kutladığını ifade etti.

Konuşmaların ardından yapılan törenle, gölet suyu vanası açılarak ilçeye ilk su verildi.