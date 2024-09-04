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        Kütahya sokaklarında devriye gezen atlı polislere vatandaşlardan ilgi

        Kütahya'da, cadde ve sokaklarda gezen atlı polisler vatandaşlardan ilgi gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 09:35 Güncelleme: 04.09.2024 - 09:36
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        Kütahya sokaklarında devriye gezen atlı polislere vatandaşlardan ilgi
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        Kütahya’da, cadde ve sokaklarda gezen atlı polisler vatandaşlardan ilgi gördü.

        Bazı programlar için Kütahya’ya gelen Ankara Emniyet Müdürlüğü Atlı Polis Birliği, kentin bazı cadde ve sokaklarında devriye gezdi.

        Cumhuriyet Caddesi ve Zafer Meydanı ile diğer işlek alanlarında gezen atlı polisler, halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

        Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı’nda da devriye gezen atlı polisleri meraklı gözlerle izleyen vatandaşlar, onlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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