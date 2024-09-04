Emet'te kaçak tütün ve sigara operasyonunda bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı

Kütahya’nın Emet ilçesinde düzenlenen operasyonda 150 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ile kaçak tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Emet'teki bir iş yerinde kaçak sigara ve tütün satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bu adrese yapılan baskında, 150 bin dolu makaron, 15 elektronik sigara, 10 kilogram kıyılmış tütün, 10 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

İş yeri sahibi şüpheli H.G. hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.