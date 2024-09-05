Kütahya'da çıkan anız yangını ormanlık alana sıçradı

İlçeye bağlı Ören ve Aslıhanlar köyleri arasındaki tarım arazilerinde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

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