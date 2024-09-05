Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da çıkan anız yangını ormanlık alana sıçradı

        Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangınına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 15:44 Güncelleme: 05.09.2024 - 15:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da çıkan anız yangını ormanlık alana sıçradı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangınına müdahale ediliyor.

        İlçeye bağlı Ören ve Aslıhanlar köyleri arasındaki tarım arazilerinde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

        Yangın, kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Goalball Milli Takımımız Paralimpik şampiyonu!
        Goalball Milli Takımımız Paralimpik şampiyonu!
        Sisi'nin ziyareti Arap basınında geniş yer buldu
        Sisi'nin ziyareti Arap basınında geniş yer buldu
        Polisleri yaralayanlar gözaltında
        Polisleri yaralayanlar gözaltında
        Türkiye, Paris 2024'te madalya rekoru kırdı!
        Türkiye, Paris 2024'te madalya rekoru kırdı!
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Dilan Polat'ın kara kutusu 'Mıstık' konuştu
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Dilan Polat'ın kara kutusu 'Mıstık' konuştu
        "Kabul edilebilir değil!"
        "Kabul edilebilir değil!"
        Vestel 3 yılda değerini 2'ye katlamayı hedefliyor
        Vestel 3 yılda değerini 2'ye katlamayı hedefliyor
        Bu hafta sonu Marmara'da sağanak var!
        Bu hafta sonu Marmara'da sağanak var!
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        Önce çalışanını sonra karısını öldürdü!
        Önce çalışanını sonra karısını öldürdü!
        Ünlüler arasında yeni akım
        Ünlüler arasında yeni akım
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Borsada yatırım tecrübe istermiş

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Kütahya'da ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alınd...
        GÜNCELLEME - Kütahya'da ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alınd...
        Simav'ın 'müzisyen kaymakamı'
        Simav'ın 'müzisyen kaymakamı'
        Şehit torunu, Kütahya'da dedesinin 102 yıl önce savaştığı toprakları ziyare...
        Şehit torunu, Kütahya'da dedesinin 102 yıl önce savaştığı toprakları ziyare...
        Emet'teki 'arsenikli su' sorunu, 12 yıllık çalışmayla çözüldü
        Emet'teki 'arsenikli su' sorunu, 12 yıllık çalışmayla çözüldü
        Emet'te kaçak tütün ve sigara operasyonunda bir şüpheli hakkında işlem başl...
        Emet'te kaçak tütün ve sigara operasyonunda bir şüpheli hakkında işlem başl...
        Kütahya sokaklarında devriye gezen atlı polislere vatandaşlardan ilgi
        Kütahya sokaklarında devriye gezen atlı polislere vatandaşlardan ilgi