Kütahya'da çıkan anız yangını ormanlık alana sıçradı
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangınına müdahale ediliyor.
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangınına müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Ören ve Aslıhanlar köyleri arasındaki tarım arazilerinde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.
Yangın, kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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