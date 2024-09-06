Kütahya'da FETÖ firarisi sahte kimlikle tren bileti alırken yakalandı

FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan da aranan C.D'nin üzerinde 750 avro, cep telefonu ve sahte kimlik ele geçirildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Ekim 2016'da FETÖ/PDY kapsamında firari şüpheli olarak işlem yapılan C.D'nin, e-posta adresi üzerinden eşi E.D. ile irtibatı tespit edildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin il yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, hakkında adli soruşturma yapılan E.D'nin dijital materyallerini inceledi.

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