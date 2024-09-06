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        Kütahya'da FETÖ firarisi sahte kimlikle tren bileti alırken yakalandı

        Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında mahkumiyet kararı bulunan firari eski öğretmen, sahte kimlikle yakalanarak cezaevine konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 16:15 Güncelleme: 06.09.2024 - 16:21
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        Kütahya'da FETÖ firarisi sahte kimlikle tren bileti alırken yakalandı
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        Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında mahkumiyet kararı bulunan firari eski öğretmen, sahte kimlikle yakalanarak cezaevine konuldu.

        Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin il yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, hakkında adli soruşturma yapılan E.D'nin dijital materyallerini inceledi.

        Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Ekim 2016'da FETÖ/PDY kapsamında firari şüpheli olarak işlem yapılan C.D'nin, e-posta adresi üzerinden eşi E.D. ile irtibatı tespit edildi.

        Görüşme detayını inceleyen ekipler, öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen firari C.D'nin Kütahya'da saklandığını değerlendirerek araştırmasını sürdürdü.

        C.D'nin "İsmail Baş" adına düzenlenmiş sahte kimlik ve annesi F.D. üzerine kayıtlı cep telefonu numarasını kullandığını belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda C.D'yi garda söz konusu kimlikle tren bileti alırken yakaladı.

        FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan da aranan C.D'nin üzerinde 750 avro, cep telefonu ve sahte kimlik ele geçirildi.

        C.D, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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