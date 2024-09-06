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        Kütahya'da göç yolunda bitkin düşen leylek tedaviye alındı

        Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Yolçatı köyündeki arazide bulunan leylek tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 16:44 Güncelleme: 06.09.2024 - 16:49
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        Kütahya'da göç yolunda bitkin düşen leylek tedaviye alındı
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        Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlı Yolçatı köyündeki arazide bulunan leylek tedavi altına alındı.

        Arazide hareketsiz duran leyleği gören bir vatandaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bilgi verdi.

        Bu bölgeye giderek leyleği teslim alan ekip, Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi.

        Veteriner hekim tarafından sağlık kontrolleri yapılan leyleğin bitkin düştüğü tespit edildi.

        Bulgaristan’da ayağına halka takıldığı tespit edilen leylek, gerekli bakımlarının yapılmasının ardından doğaya salınacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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