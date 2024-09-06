Kütahya'da göç yolunda bitkin düşen leylek tedaviye alındı

Veteriner hekim tarafından sağlık kontrolleri yapılan leyleğin bitkin düştüğü tespit edildi.

Bu bölgeye giderek leyleği teslim alan ekip, Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi.

Arazide hareketsiz duran leyleği gören bir vatandaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bilgi verdi.

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