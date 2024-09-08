Kütahya'da marketten içki çaldıkları iddiasıyla 4 kişi tutuklandı

Kütahya-Eskişehir yolu yakınındaki bir alışveriş merkezinde bulunan zincir marketin alkollü içecekler reyonundan 5 şişe içkinin eksik olduğunu fark eden market görevlileri durumu polise bildirdi.

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