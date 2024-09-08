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        Kütahya'da marketten içki çaldıkları iddiasıyla 4 kişi tutuklandı

        Kütahya'da, bir alışveriş merkezindeki zincir marketten 5 şişe içki çaldıkları öne sürülen şüphelilerinden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 12:52 Güncelleme: 08.09.2024 - 12:52
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        Kütahya'da marketten içki çaldıkları iddiasıyla 4 kişi tutuklandı
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        Kütahya'da, bir alışveriş merkezindeki zincir marketten 5 şişe içki çaldıkları öne sürülen şüphelilerinden 4'ü tutuklandı.

        Kütahya-Eskişehir yolu yakınındaki bir alışveriş merkezinde bulunan zincir marketin alkollü içecekler reyonundan 5 şişe içkinin eksik olduğunu fark eden market görevlileri durumu polise bildirdi.

        Kamera kayıtlarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, alkollü içeceklerin farklı zamanlarda farklı kişilerce çalındığını belirleyerek olayla ilgisi bulunan Y.Ş. (23), E.A. (21), E.V.Ş. (21), M.A. (21) ve S.Ş'yi (21) yakaladı.

        Zanlılardan Y.Ş, E.A, E.V.Ş. ve M.A. işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, S.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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